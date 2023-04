Unzufrieden? Sei egoistisch und fokussiere Dich

Inspiration für Millennials #122. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie fokussiert und egoistisch bist Du bei der Stärkung Deiner Person?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du Dein Mindset durch einen angemessenen Umgang mit Deinem Smartphone stärkst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie wichtig es ist, sich auf die Generierung seiner Leistungen zu fokussieren.

Egoistisch?

Lena, eine talentierte und zugleich engagierte junge Frau, hat mich gefragt, ob es nicht egoistisch sei, wenn sie sich auf ihre Performance konzentriert und nicht auf ihre Umwelt, z.B. auf die Smartphone-Nachrichten ihrer Freunde. Schließlich kann sie anderen ihre Unterstützung nicht anbieten, wenn sie mit sich selbst beschäftigt ist.

Falscher Altruismus

Altruistisch zu sein und für andere ein offenes Ohr zu haben, ist grundlegend – gerade in einer Welt, die sich zunehmend durch weitverbreitete Oberflächlichkeit auszeichnet. Doch hat die Fokussierung auf seine Leistungen während der Arbeitszeit nichts mit Egoismus, sondern mit einer Forcierung auf die eigene Performance zu tun. Es wäre ein falscher Altruismus, wenn Du zu jeder Zeit „sprungbereit“ zur Verfügung stehen würdest und ständig die eintreffenden Nachrichten liest und kommentierst.

Stärken entwickeln

Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Wenn Du durch konzentriertes Arbeiten Deine Fähigkeiten entwickelst, dann wachsen Deine Stärken und im Umkehrschluss auch Deine Persönlichkeit. Aus einer Position der Stärke wird es Dir zunehmend leichter fallen, am Leben Deiner engsten Mitmenschen wie Eltern, Freunde oder Bekannte teilzunehmen. Denn wenn Du schwach bist, bist tendenziell Du selbst derjenige, der Hilfe benötigt.

Sei egoistisch

Wenn ich Dir daher die Frage stelle, wer der wichtigste Mensch in Deinem Leben ist, dann sei nicht so zögerlich wie die meisten Millennials mit der Antwort, sondern zeige selbstbewusst auf Deine Person. Denn erst durch die Forcierung Deiner Stärken entwickelst Du einen sicheren Stand, der es Dir ermöglicht, sich für andere einzusetzen. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie fokussiert und egoistisch bist Du bei der Stärkung Deiner Person?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Die Inspiration für Millennials #123 gibt es am 21. April!

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

