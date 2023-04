Die Frauen in den Straßen von Minsk

In den vergangenen zehn Monaten wurden in Belarus über 70 Personen pro Woche verhaftet.

In den vergangenen zehn Monaten wurden in Belarus über 70 Personen pro Woche verhaftet. Natalia Fedosenko/Tass/picturedesk

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird und dass es ein neues Belarus geben wird. Ich träume von der Rückkehr aller. Ich möchte diese Zeiten erleben. Eine Dokumentation.

Am 21. März wurden 30 Personen, 14 davon brutal, in Gomel, der zweitgrößten Stadt von Belarus, festgenommen. 20 von ihnen wurden wegen ihrer „Verbindungen zu ausländischen Mitgliedern extremistischer Gruppen“ verurteilt.

Am 13. März wurden ebenfalls 30 Personen in einem Unternehmen in Glubokae, in einer anderen belarussischen Stadt, die nur 20.000 Einwohner hat, entlassen. Der Grund war ihre „Unzuverlässigkeit“ – was unter anderem bedeutete, dass sie für unabhängige Kandidat:innen bei den Präsidentschaftswahlen 2020 unterschrieben, an Kundgebungen nach dieser Wahl teilgenommen und Geld überwiesen hatten, um unter Verfolgungen und Repressionen leidenden Belaruss:innen zu helfen.

Am 17. März wurden in Minsk vier bekannte Frauen verurteilt: Die Redakteurin des größten belarussischen Internetportals „TUT.BY“, das 2021 zusammen mit vielen anderen wichtigen belarussischen Internetportalen geschlossen wurde, Maryna Zolotava, und ihre Kollegin von „TUT.BY“, Liudmila Chekina, wurden zu zwölf Jahren allgemeiner Haft verurteilt. Valeria Kostyugova, die Redakteurin der Website „Unsere Meinung“, die die Stimmen der belarussischen Expert:innengemeinschaft präsentiert, und die Gründerin der Schule für junge Manager im Bereich der öffentlichen Verwaltung, Tatsiana Kuzina, erhielten jeweils zehn Jahre Haft. Die Frauen hatten fast zwei Jahre im Gefängnis verbracht und auf ihren Prozess gewartet. Ihnen wurde vorgeworfen, „öffentlich zur Machtergreifung und zur Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung aufgerufen zu haben, sich an ausländische Staaten und die internationale Gemeinschaft gewandt, zu sozialem Hass aufgestachelt und zu Handlungen gegen die nationale Sicherheit aufgerufen zu haben“.

Nach Angaben des Menschenrechtszentrums „Viasna“ – dessen Gründer und Vorsitzender, Ales Bialiatski, im Jahr 2022 den Friedensnobelpreis erhielt und im März 2023 zu zehn Jahren Lager verurteilt wurde – lag die durchschnittliche Zahl der „politischen“ Inhaftierungen in den vergangenen zehn Monaten bei etwa 310 Personen pro Monat, über 70 Personen pro Woche oder fast zehn Personen pro Tag. Seit 2020 wurden in Belarus mindestens 45.000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert, und es gibt mindestens 1400 politische Gefangene, sodass Belarus zu den sieben Ländern mit den meisten politischen Gefangenen gehört. Neue Verurteilungen, Inhaftierungen, brutale Verhaftungen, Durchsuchungen und Entlassungen gehen unvermindert weiter, obwohl seit den Präsidentschaftswahlen bereits mehr als zweieinhalb Jahre vergangen sind. Damals kandidierte Sviatlana Tsichanouskaja anstelle ihres Mannes, der Ende Mai desselben Jahres inhaftiert worden war. Unterstützt wurde Sviatlana Tsichanouskaja von zwei weiteren Frauen, Maria Kalesnikova und Veronika Tsepkalo, den Wahlkampfleiterinnen von zwei anderen Kandidaten, die am Vortag aus dem Rennen um das Präsidentenamt geworfen worden waren.