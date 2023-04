Endlich Hilfe beim Salzen von Nudelwasser

Hatten Sie bisher Schwierigkeiten, Salz in einen Topf zu bugsieren? Nein? Ich auch nicht.

Wird das Leben nun komplizierter oder doch einfacher? Beim Nachdenken über diese Frage kann man manchmal den Überblick verlieren. Salz etwa hielt ich lang für ein recht unproblematisches Thema. Natürlich, es wurden Fürstentümer darauf errichtet und Kriege darum geführt, aber in meinem Leben lief das bisher recht trivial ab: Im Geschäft das Salz finden, kaufen, anschließend verwenden.

Mit zunehmendem Angebot wurde der Kauf etwas komplexer. Himalaja oder Bad Ischl, Steinsalz oder Fleur de Sel? Die Kollegin schwört ja auf geräuchertes Salz. Für mich als Puristin blieb es schnörkellos. Besonders beim Nudelwasser. Denn während es philosophische Abhandlungen in der Frage Reis und Salz gibt, ist die Sache beim Pastawasser unkompliziert. Dachte ich.

Nun aber gibt es, offensichtlich recht neu in den Geschäften, ein namentlich ausgewiesenes Nudelsalz. Das sich dadurch auszeichnet, dass es in Form von Drops (ich entschuldige mich für dieses Wort, der Hersteller aus dem Salzkammergut nennt es so) käuflich zu erwerben ist. Es sei „nicht nur praktisch, sondern auch äußerst komfortabel anzuwenden“, kann man darüber lesen. Etwas redundant, aber die Person, die den PR-Text schreiben musste, kann man ja auch wirklich nicht beneiden. Jedenfalls sei der Vorteil, dass man perfekt dosieren könne, ohne das Salz abwiegen oder schätzen zu müssen: Ein Drop ist nämlich perfekt für 1,5 Liter Nudelwasser. Halleluja. Dafür nimmt man den Kilopreis deutlich über zehn Euro sicher in Kauf.

Böse Zungen mögen lästerlich fragen, ob man diese Menge Wasser nicht auch abgepackt verkaufen könnte. Ich freue mich erst einmal darüber, dass sich wohlmeinende Menschen den Kopf darüber zerbrechen, wie mein Alltag einfacher werden könnte. Vielleicht landen sie ja beim nächsten Mal einen Treffer.



