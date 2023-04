Christian Ilzer: "Sturm Graz ist ein Privileg!"

Graz oder Salzburg, wer gewinnt den Bundesliga-Hit, wer wird Meister? Sturm-Trainer Christian Ilzer spricht über Vision, Methode, Teamgeist, sein Scheitern bei Austria – und die „noch lange Reise“ der Steirer.

Im österreichischen Fußball glaubt offenbar oder sagt zumindest keiner, dass Salzburg zu schlagen ist. Sturm Graz hat es in dieser Saison zweimal geschafft. Warum? Wie?

Christian Ilzer: Für mich ist es eine grundsätzliche Herangehensweise. Es ist zu akzeptieren, dass Salzburg der Liga-Krösus ist. Es ist ein Topteam, das jahrelang alles dominiert hat. Man versucht nicht, sein eigenes Devot zu steigern, sondern will sich doch den richtig Guten näher fühlen. Jammern wir nicht darüber, dass wir in Österreich eine super Mannschaft haben, die alle Titel gewinnt. Versuchen wir lieber, das Potenzial auszuschöpfen. Dann wissen wir, wie weit wir uns an sie orientieren können – wie nahe wir wirklich sind.

Österreicher jammern halt gerne. Sie aber nicht. Sie glauben also an Ihren Erfolg?

Ja, wir wollen uns an der absoluten Spitze orientieren. Was Salzburg seit Jahren macht, ist richtig gut für unseren Fußball. Ich kenne diese Aussagen wie: „In Österreich holst eh keinen Titel solange die mitspielen.“ Ich will aber, dass Sturm diesem Team, das seit Jahren permanent in der Champions League spielt, nahe kommt.