Spanien als Republik?

Wien, 28. April 1873. Die Verhandlungen des Budget-Ausschusses der österreichischen Delegation gestalteten sich nicht uninteressant.

Ist doch die auswärtige Politik stets ein dankbares Capitel, und wußten doch unsere Deligirten den Hebel, welcher dem Grafen Andrassy die Gehege der Zähne öffnet, geschickter anzusetzen, als ihre Collegen vom Jenseits – der Leitha. Zwar die Debatte über die Einrichtung des Rothbuches brachte nichts zu Tage, was nicht in officiösen Correspondenzen und in dem vom Minister des Auswärtigen im ungarischen Ausschusse gehaltenen Vortrage schon gesagt wäre.