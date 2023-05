Helmut Fallmann ist begeisterter Entrepreneur, Gründer und CEO des erfolgreichen Softwareherstellers Fabasoft. Er geht erstmals in der deutschsprachigen Wirtschaftsliteratur Digitalunternehmen auf den Grund, die manchmal zu Recht und meist zu Unrecht als Scale-ups bezeichnet werden. Dabei bringt er anhand von neuen Studienergebnissen und ungeschminkten Unternehmerporträts die Kriterien für Erfolg und Misserfolg echter Wachstumsunternehmen in der Digitalökonomie auf den Punkt.

Kapitel 1: Helmut Fallmann „Vom Scale Up zum unternehmerischen Lebenswerk"





Kapitel 2: Vorwort „Mut zum Unternehmertum"



Kapitel 3: Prolog „Die Chance, ein unternehmerisches Lebenswerk zu schaffen, nicht verpassen!"



Kapitel 4: Report „Licht an für Wachstumsunternehmen"



Kapitel 5: Im Porträt - Elf Erfolgsbeispiele



Kapitel 6: Compeon



Kapitel 7: Ianus Simulation



Kapitel 8: Niceshops



Kapitel 9: Planradar



Kapitel 10: Physec



Kapitel 11: Qualifyze



Kapitel 12: Refurbed



Kapitel 13: Schüttflix



Kapitel 14: Storebox



Kapitel 15: Troy



Kapitel 16: Xpublisher



Kapitel 17: Epilog