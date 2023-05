Vor 60 Jahren gab Klaus Maria Brandauer sein Bühnendebüt am Tübinger Landestheater. Die Vorstellung wurde in der Pause abgebrochen, reüssiert hat der Schauspieler dennoch. An Selbstbewusstsein hat es Brandauer nie gefehlt, an klaren Vorstellungen auch nicht. Ein Gespräch über Genugtuung, Psychoterror und große Niederlagen.

Als Sie Ihrem Vater sagten, dass Sie Schauspiel studieren wollen, meinte er: „Nur unter der Bedingung, dass du jedes Wochenende nach Hause kommst. Und dann werde ich jedes Mal versuchen, es dir auszureden.“ Das hat etwas Rührendes, aber wie klang das damals für Sie?

Klaus Maria Brandauer: Ich habe früher als er erkannt, dass er das aus Sorge sagt. Denn er wusste ja, dass es keine g'mahte Wiesen ist, künstlerisch tätig zu sein. Er wollte mich beschützen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Aber ich bin tatsächlich jeden Freitagabend von Stuttgart nach Kehl am Rhein gefahren, wo wir gewohnt haben, und mein Vater hat mich mitten in der Nacht vom Zug abgeholt.

Sie haben in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst studiert. Waren Sie dort zufrieden?

Ja, es war ein anstrengendes Studium. Die Lehrer fand ich sehr gut, und die Leute dort mochte ich. Ich war dauernd im Baden-Württembergischen Staatstheater, das war damals fabelhaft. Und dann passierte etwas Merkwürdiges: Ein Mitschüler aus dem letzten Jahrgang sollte dem Intendanten des Landestheaters Tübingen, Fritz Herterich, vorsprechen. Er bat mich: „Kannst du mir die Stichworte im Richard III geben?“ „Na selbstverständlich“, antwortete ich. Ich habe seinen Text extra einstudiert, damit ich mich auch ja nicht verlese und ihm die richtigen Stichworte gebe. Nach dem Vorsprechen sagte der Intendant, ein unglaublich großer Mann: „Ja, den nehm' ich.“ Mein Kollege, auch so ein großer Lackel, ging erfreut auf ihn zu. „Nein, entschuldigen Sie, ich meine den Kleinen da hinten“, sagte der Intendant und zeigte auf mich.