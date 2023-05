Eine Kult-Konsole neu entdecken

Sie war die erste Kult-Konsole und brachte Space Invaders und Pac-Man in die Wohnzimmer. Retron 77 von Hyperkin erschließt die Welt der legendären Atari VCS 2600 für heutige User. ✒

Lang vor Nintendo oder Sega revolutionierte Atari die 1977 noch kleine Welt der Spielkonsolen. Das damals neue Konzept: Statt fix installierter Spiele wie Pong nutzte die später Atari 2600 genannte Konsole wechselbare Steckkarte (Cartridges). Weiteres Erfolgsrezept von Atari: Damit populäre Arcade-Spiele wie Space Invaders oder Pac-Man auf die Konsole und in die Wohnzimmer zu bringen. Nicht zuletzt wegen solcher Klassiker hat die Atari 2600 noch immer eine treue Fangemeinde.

Eine einfache Möglichkeit, um heute dem Reiz von damals nachzuspüren, bietet Hyperkin mit der Retron 77. Das etwas über 100 Euro teure Kästchen kann auf zweifache Weise alle Atari-2600-Spiele zum Leben erwecken. Zum einen verfügt es über einen Slot für Original-Cartridges. Für viele noch interessanter dürfte aber die Option sein, die Spiele als ROMS von der internen Micro-SD-Karte zu spielen. Diese ROMS sind im Internet auf Seiten wie atariage.com herunterzuladen. So stehen mit der Retron 77 potenziell alle damaligen Atari 2600 Games gratis zur Verfügung, ebenso „Homebrew“-Games, die bis heute von der Atari-Fangemeinde programmiert werden.

Ein kleiner Wermutstropfen: Richtig Spaß macht Retron 77 erst nach einem Firmware-Upgrade (auf Stella 6), das diverse Beschränkungen der installierten Version aufhebt. Klingt mühsam, ist aber keine Hexerei und lohnt sich. Eine Anleitung findet sich etwa auf retrogamestart.com. Ist die Update-Hürde genommen und eine ROM-Quelle angezapft, muss Retron 77 nur noch via HDMI an TV oder Beamer angeschlossen werden. Die Ausgabe per HDMI (720p) ist an sich schon ein Kaufargument – der Antennenausgang der Original-Konsole dürfte viele heutige User ratlos zurücklassen.

Die Bedienung ist leidlich einfach. Ausgewählt werden die Spiele – die auch in Ordner gruppiert werden können – per Joystick. Auf der Vorder- und Rückseite der Konsole finden sich einige Tasten, die teils die Schalter der Original-Konsole ersetzen, um das Spiel zu starten, den Schwierigkeitslevel zu wählen oder zwischen Farbe und Schwarz-Weiß umzustellen – 1977 tatsächlich gebraucht, heute ein Retro-Gag. Neu hinzugekommen sind Tasten, die ins etwas verwirrende Bildeinstellungsmenü führen (unbedingt auf 4:3 stellen!), Spielstände speichern und ins Spiele-Auswahlmenü führen. Dass Letztere auf die Rückseite verbannt wurden, ist ein Designfehler. Der mitgelieferte Joystick entspricht – samt seiner Schwächen – recht gut dem Original.



Spielen wie damals.Nun endlich zum Gameplay: Dieses ist de facto nicht vom Original zu unterscheiden. Hin und wieder friert das Bild ein und erfordert einen Neustart, Kompatibilitätsprobleme gab es im Test aber keine. Allerdings konnten so manche Titel nicht gespielt werden, weil für viele ein Paddle-Controller, ein zweiter Joystick oder Spezialzubehör benötigt wird. Diese sind von Hyperkin, Drittanbietern oder auf Ebay erhältlich – auch Original-Zubehör von Atari ist an die Retron 77 anschließbar. So simpel die Games wirken, sind doch viele nicht selbsterklärend. Das Internet bietet rasch passende Anleitungen und bewahrt vor unnötigem Frust. Zugegeben, nicht jedes Game ist das Gelbe vom Ei und so manche sind nur Variationen bekannterer Ideen. Wer den Retro-Charme zu schätzen weiß und die pixelige Grafik nostalgisch sieht, findet aber seine persönliche Auswahl überraschend unterhaltsamer Games – und hat mit Retron 77 das passende Vehikel für eine kurzweilige Entdeckungsreise zu den Anfängen des Videospiels. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2023)