Einmal Kolumbus sein, und sei's am Währinger Gürtel

Wenn der Entdecker mit der Tramway fährt oder: Kennen Sie die Trafostation Thury?

Das Zeitalter der großen Entdeckungen ist ja angeblich seit Längerem vorbei. Aber müssen es gleich ganze Kontinente oder mythenumrankte Seewege sein, um unserer Explorationslust zu genügen? Womöglich sind der Christoph Kolumbus und der Vasco da Gama in uns auch mit Bescheidenerem zufriedenzustellen: mit einer Fahrt ins Unbekannte und Ungeahnte, für die's vielleicht nur U-Bahn oder Tramway braucht . . .

Es geschah vor zwei, drei Wochen: Der Zufall brachte mich an einen Ort, von dem ich bis dahin angenommen hatte, er sei mir wohlvertraut: an den Währinger Gürtel, genau dorthin, wo ihn alsergrundseits die Sechsschimmelgasse kreuzt. Hand aufs Herz: Wenig, was sich in Wien so überraschungsfrei denken ließe als jenes Composé aus Dutzendhistorismus, Stadtbahnbögen und Pkw-Kolonnen, das sich da dem Passanten offeriert.