FC Barcelona und der (zu) hohe Preis des Erfolgs

Nach Jahren voller Geldsorgen und Niederlagen meldet sich der FC Barcelona mit dem Meistertitel zurück. Haben sich die großen Risiken der Vereinsbosse wirklich bezahlt gemacht?

Den bisher letzten spanischen Meistertitel ohne Lionel Messi hat Barcelona im Jahr 1999 gefeiert. Nun ist es wieder so weit. Die Meisterschaft 2022/23, vorzeitig fixiert mit einem 4:2 im Stadtderby bei Espanyol, soll den Aufbruch in einen neue Erfolgsära symbolisieren – der FC Barcelona, so die katalanische Lesart, meldet sich zurück, nach einem beispiellosen Absturz samt Messi-Abgang, nach Jahren des chaotischen Umbruchs und des sportlichen Niedergangs.

„Der Titel zeigt, dass wir auf diesem Weg bleiben müssen“, sagt Trainer und Vereinsikone Xavi, nachdem sein Team das Meisterrennen auch gegen den höher einzuschätzenden Erzrivalen Real Madrid gewonnen hat. Doch welche Perspektive hat dieses neue Barça wirklich ?