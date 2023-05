İlkay Gündoğan ist Guardiolas größter Transfer-Coup

İlkay Gündoğan war der erste Einkauf des Manchester-City-Starcoaches – und ist heute unersetzlicher denn je.

Getarnt mit Pudelmütze und Rucksack hatte Pep Guardiola seinen ersten Transfer für Manchester City eingefädelt. 45 Minuten soll das Geheimtreffen zwischen dem spanischen Startrainer, damals noch beim FC Bayern an der Seitenlinie, und Borussia-Dortmund-Spielmacher İlkay Gündoğan in einem Nobelhotel in Amsterdam gedauert haben. Wenige Wochen später nahm Guardiola den Deutschen jedenfalls für 25 Millionen Euro Ablöse mit nach Manchester, wo sich dieser erste Transfer als der wohl beste überhaupt herausstellen sollte.

Denn Gündoğan ist das oft unterschätzte Herzstück und Sinnbild dieser City-Erfolgsära, die heuer mit dem ersten Champions-League-Titel gekrönt werden könnte (Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am Mittwoch 21 Uhr, live in Dazn, Sky; Hinspiel: 1:1).

Dieser Tage ist der 32-jährige Kapitän auffälliger denn je. Innerhalb einer Woche spielte Gündoğan in drei richtungsweisenden Partien drei verschiedene Positionen und schoss dabei vier Tore.