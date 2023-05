Salzburg einer der erfolgreichsten Serienmeister Europas

Nur Ludogorez in Bulgarien und Bayern in Deutschland haben aktuell vergleichbare Titelserien vorzuweisen.

Dank des zehnten Meistertitels in Folge gehört Red Bull Salzburg einem exklusiven Kreis europäischer Fußball-Vereine an. Derzeit liegt nur Ludogorez Rasgrad in Bulgarien mit elf Titeln in Serie vor den gleichauf rangierenden "Bullen" und Bayern München. Beide Clubs könnten allerdings in der laufenden Saison noch zuschlagen. Nach diesem Trio folgt lange nichts. Moldaus am Samstag gekrönter Serienchamp Sherrif Tiraspol hält bei acht Meisterschaften in Folge.

Die bisher längste Serie in Europa schafften die Lincoln Red Imps zwischen 2002/03 und 2015/16 in Gibraltar, sie stemmten so wie der lettische Club Skonto Riga von 1991 bis 2004 14-mal in Serie die Meistertrophäe. Danach folgen BATE Borisow (Belarus, zuletzt 2018) und Rosenborg Trondheim (Norwegen, 2004) mit je 13 Triumphen hintereinander. Dinamo Zagreb (2015/16) kam wie aktuell Rasgrad auf elf Serientitel. Weitere sieben Clubs, Salzburg inkludiert, brachten das Kunststück je zehnmal zustande, weitere sechs Vereine je neunmal. Celtic hat sogar zwei solcher Serien zu Buche stehen.