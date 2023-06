Trailrunning und Höhenangst – passt das zusammen?

Wie kann man im Gelände laufen, wenn man sich beim Bergabgehen fürchtet? Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter klärt auf.

Ist Höhenangst ein Grund, Trailrunning lieber bleiben zu lassen?

Florian Reiter: Nein, ist es nicht. Ich habe bei meinen Trailrunning-Camps oft Teilnehmer, die grundsätzlich Höhenangst haben, unsicher sind. Aber nach drei, vier Tagen Bewegen im Gelände, bei speziellen Camp-Formaten auch an etwas ausgesetzteren Stellen – natürlich nur für die, die sich das zutrauen, und hier auch gemeinsam mit einem Bergführer –, werden sie viel sicherer. Das ist dann einfach Routine. Ich beobachte das auch bei mir selbst: Im Herbst habe ich mehr Schwindelfreiheit und Trittsicherheit als noch im Frühjahr.

Also einfach mit Konfrontation arbeiten?

Wenn man das möchte, ja. Aber man sollte sich nicht zu etwas zwingen nach der Art: „Ich muss jetzt aus der Komfortzone raus, ich muss das jetzt machen.“ Nie über die eigene Angst gehen und am besten mit jemandem gemeinsam beginnen, der Erfahrung hat. Aber es gibt auch so viele geniale Trails, bei denen keine einzige ausgesetzte Stelle ist und man trotzdem Höhenmeter machen kann. Das kann man in der Vorab-Routenplanung und auch im Austausch mit anderen super eruieren.