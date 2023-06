Dörte Lyssewski: „Darum: Man muss sich einmischen!“

„Wenn Regisseure Respekt vermissen lassen, ist es an uns Älteren, das Wort zu ergreifen“, sagt Lyssewski.

„Ich werde ihn so vermissen“, sagt Dörte Lyssewski über ihren „treuen Weggefährten und Freund„, Peter Simonischek. Über 30 Jahren standen die beiden gemeinsam auf der Bühne. Gelassener wird man mit den Jahren nicht, sagt die Schauspielerin. Im Gegenteil. Das Älterwerden findet sie furchtbar: „Man sieht so aus, wie man aussieht. Ist nicht toll, ist skandalös.„.

Am Pfingstmontag starb Peter Simonischek. Mit ihm standen Sie oft gemeinsam auf der Bühne.

Dörte Lyssewski: Ja, ich bin unsagbar traurig über den Verlust dieses treuen Weggefährten und Freund. Peter war mein allererster Partner bei meinem ersten Engagement an der Schaubühne Berlin. Seine Eleganz im Nachdenken, seine Vorsicht, sein feiner Humor und seine absolut unvergleichliche und vorbildliche Kollegialität und Professionalität waren für mich immer Maßstab der Dinge. Mit ihm geht nicht nur eine Legende zu Ende, sondern, so habe ich die Befürchtung, auch eine gelebte Sicht auf unseren wunderbaren Beruf. Ich sehe es als meine Verantwortung, dieses Arbeitsethos weiterzuleben und weiterzugeben in großer Hochachtung vor diesem Menschen.



Wie er sind Sie von Berlin ans Wiener Burgtheater gekommen. An dem Haus haben Sie viel erlebt, unter anderem schon zwei Intendanten und eine Intendantin. 2024 wird Stefan Bachmann Burgtheaterdirektor. Werden Sie mit jedem Intendanten ein wenig gelassener?

Überhaupt nicht. Als Schauspielerin muss ich vulnerabel bleiben, sonst kann ich meinen Beruf nicht ausüben. Das Distinguierte, Gesettelte liegt mir nicht, lag mir nie. Dazu kommt, dass wir alle bloß befristete Verträge haben. Das weiß nur kein Mensch. Nach jedem Jahr werden Gespräche geführt, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht. Die Unkündbarkeit ist schon lang abgeschafft. Also schauen wir mal.



Ihr erstes Engagement bekamen Sie gleich an der legendären Berliner Schaubühne. Sind die ersten Jahre für einen Schauspieler die wichtigsten?