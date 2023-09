Shaped by iB: Die reinste Workout-Party

Das HIIT-Training von Shaped by iB wird im abgedunkelten Raum, mit lauter Musik, bunten Lichtern und Clubfeeling durchgeführt. Anstrengender als Feiern ist es allemal.

Das Licht wechselt von Blau zu Weiß. Es wird langsam ernst, die letzte Minute ist angebrochen. Wir sprinten bereits, bald werden wir noch schneller. Nach 30 Sekunden ist der Raum in Rot gehüllt. Rot heißt „Vollgas“. So gibt es die Trainerin auch an uns durch: „Läufer rauf, auf mindestens 14, 16, 18.“ Die Boxer gehen in den „Cardio Drill“, das bedeutet hier: „Knie abwechselnd nach oben. Schneller!“ Die Gruppe am Boden gibt sich Burpees, gemischt aus Liegestütz, Kniebeuge und Strecksprung. Noch einer, und noch einer. „5, 4, 3, 2, 1. Over.“ Es ist vorbei. Nicht das Training. Nur die Runde.