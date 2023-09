Grüner Wasserstoff: „Es fehlt noch das Ärmelaufkrempeln“

Es gibt entsprechende Lobbys. Es wird viel in Richtung Batterie promotet und auch viel Negatives über Wasserstoff gesagt. Aus unserer Sicht ist das schlecht, denn wir sind für den evolutionären Wettbewerb, für eine Vielfalt bei den Antriebskonzepten, was letztlich das robusteste Konzept ist. Es wird immer Regionen geben, in denen es nachhaltiger und klimatechnisch besser ist, einen Tank mit Wasserstoff hinzustellen als 800 Kilometer Stromleitung, ein Kraftwerk und eine Batterie. Wichtig ist die Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette. Von well to wheel, von cradle to grave. Man muss die Infrastruktur einbeziehen, wenn man werten und vergleichen möchte.