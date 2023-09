Wer ist der Sikh-Führer, den Indien in Kanada getötet haben soll?

Kanadas Premier, Trudeau, erhebt schwere Vorwürfe gegen Indiens Regierung: Sie soll in das Attentat auf den kanadischen Sikh-Aktivisten, Hardeep Singh Nijjar, verwickelt sein. Delhi ist über die Anschuldigung erbost.

Es sei eine „atemberaubende“ und „schockierende Beschuldigung“. Mit diesen Worten beschrieb die Moderatorin der Nachrichtensendung „The National“ im kanadischen Rundfunk CBC, was Kanadas Regierung der indischen Führung vorwirft. Und was der kanadische Premierminister, Justin Trudeau, nun vorgebracht hat, hat in der Tat massive Sprengkraft: Es gebe „glaubwürdige Hinweise“ einer möglichen Verbindung zwischen indischen Regierungs­vertretern und der Tötung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar, sagte Trudeau im Parlament in Ottawa. Die aufsehenerregenden Anschuldigungen werden die ohnehin frostigen Beziehungen zwischen Kanada und dem bevölkerungsmäßig größten Land der Erde weiter belasten.

Große Sikh-Diaspora in Kanada