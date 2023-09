Heizen: Was es bei den Alternativen zu beachten gilt

Waren lange Zeit Gas- und Stromheizungen State of the Art, so haben Klimaschutz und hohe Preise zu einem Umdenken geführt. Welche Möglichkeiten es gibt, und für wen sie sinnvoll sind.

Dass Öl-, Gas- und Kohleheizungen nicht mehr zeitgemäß sind, darüber sind sich mittlerweile alle einig. Doch welche Heizform stattdessen? Die besten Alternativen sind derzeit Pelletsheizungen, Wärmepumpen und Fotovoltaik sowie Kombinationen davon. Holzheizungen sind vor allem im ländlichen Raum, wo man relativ leichten Zugang zu Holz und auch die Aussicht auf großzügige Lagermöglichkeiten hat, durchaus sinnvoll und begehrt. So gibt der Österreichische Biomasseverband an, dass „etwa 34 Prozent des Raumwärmeeinsatzes der Haushalte 2021/22 auf Scheitholz-, Pellets- oder Hackgutheizungen entfielen, wobei der Einsatz von Holzbrennstoffen im Zuge des Ukraine-Krieges enorm zugenommen hat.“

Dämmen vor Umrüsten