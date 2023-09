Großes Oldtimer-Treffen in Triest am Wochenende

160 Fahrzeuge aus Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien werden in der norditalienischen Großstadt am Wochenende erwartet. Lokale Händler präsentieren auch moderne Fahrzeuge.

Die Stadt Triest bereitet sich auf ein großes Oldtimer-Treffen vor. 160 Fahrzeuge aus Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien werden in der Hafenstadt anlässlich des nationalen Oldtimer-Tags „Historic Day“ erwartet. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Triest organisiert wird, findet am Samstag und Sonntag auf mehreren Plätzen statt. 300 Personen, darunter Autobesitzer und Begleitpersonen, werden am Treffen teilnehmen.

Dutzende von Oldtimern werden auf den historisch und künstlerisch interessantesten Plätzen des Stadtzentrums ausgestellt, von der Piazza Unità bis zur Piazza della Borsa, von der Piazza Goldoni bis zum Piazzale Valmaura. Neben den Oldtimern werden auch moderne Fahrzeuge von lokalen Autohändlern präsentiert.

Die Veranstaltung ist Teil der Europäischen Woche für nachhaltige Mobilität, an der sich die Stadt Triest beteiligt. Der „Historic Day“ ist nur eine der Initiativen des Clubs „Amici della Topolino“, der 1989 mit dem Ziel gegründet wurde, die Erhaltung und Aufwertung des historischen Automobilerbes zu fördern. (APA)