Walter Benjamins Flucht vor den Nazis: In Portbou war Endstation

Vorlesen Hauptbild • Der Fluchtweg ist heute als „Chemin Walter Benjamin“ gekennzeichnet. • Foto: Stefan Boness/Picturedesk

Der spanische Grenzort Portbou war in den 1940er-Jahren Hoffnungsziel für Flüchtlinge vor Hitler und dem Terror der Gestapo. Einer davon war der Philosoph, Kulturtheoretiker und Dichter Walter Benjamin. In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 nahm er sich dort das Leben.

Dort, wo die Grenze zwischen Frankreich und Spanien verläuft, stürzen die Ausläufer der Pyre­näen schroff in das Mittelmeer. Nördlich der Grenze liegt die Côte Vermeille, deren Azur schon Henri Matisse gepriesen hat, und an deren Küste Orte mit lockenden Namen angesiedelt sind: Callioure, Port Vendres, Banyuls und Cerbère. Südlich des Gebirges, unmittelbar nach dem Bahntunnel, der hier neben den Schmugglerpfaden ein Jahrhundert lang die einzige Verbindung zwischen Nord und Süd war, liegt der Ort Portbou an der Costa Brava.