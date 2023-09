Viermal unter den Besten

Great Place to Work kürt Europas Top-Arbeitgeber.

2,6 Millionen Mitarbeitende waren aufgerufen, ihre Arbeitgeber hinsichtlich Vertrauen, Innovation, Unternehmenswerten und Führung zu beurteilen. Die Unternehmen werden danach bewertet, wie gut sie ein Arbeitsplatzerlebnis schaffen, bei dem sich alle Mitarbeitenden einbezogen fühlen, unabhängig davon, wer sie sind oder was sie tun. Bei den besten Arbeitgebern Europas geben überdurchschnittlich viele Mitarbeitenden an, flexibel arbeiten zu können, sich von den Kollegen umsorgt zu fühlen und einen psychisch und emotional gesunden Arbeitsplatz zu haben.

Aufgrund dieser Arbeitsplatzerfahrungen ist es wahrscheinlicher, dass Mitarbeitende in ihrem Unternehmen bleiben wollen. Von den Mitarbeitern an den besten Arbeitsplätzen wollen 88 Prozent in ihrem Unternehmen bleiben, im Vergleich zu durchschnittlich 58 Prozent woanders.

Als beste multinationale Unternehmen wurden DHL Express, AbbVie, Hilton, Cisco und Salesforce ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurden auch vier österreichische Unternehmen. In der Kategorie Small (zehn bis 49 Mitarbeiter) schaffte es das Green-Tech-Unternehmen Arkeon auf Platz zwölf. In der Kategorie Medium (50 bis 499 Mitarbeiter) erreichte Brichard Immobilien den zehnten Platz. Platz 33 ging an E-Dialog, und auf Platz 37 landete die Plattform Willhaben. (red.)