Am Weissensee kocht Hannes Müller eine delikat abgestimmte Naturküche. In der »Forelle« ist der Gast nahe dran an den Saisonen der familien­geführten Landwirtschaft. Ganz ohne Stallgeruch.

Kein prächtiger Weinkeller, keine Hightechküche ist es, in die Hannes Müller neulich investiert hat: Es ist ein stattlicher Traktor. Das Gefährt empfängt den Besucher, der auf dem Weg ins Hotel „Die Forelle“ ist.