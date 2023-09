Zügig durch die Geschichte Österreichs: 100 Jahre ÖBB

Im 19. Jahrhundert wurden die Weichen für ein österreichisches Eisenbahnnetz gestellt, zwei Weltkriege zerstörten es. Über die vielen Krisen von Österreichs Bundesbahnen, die gerade Geburtstag feiern und froh gestimmt in die Zukunft blicken.

Der große Louis Armstrong ging 1955 auf Österreich-Tournee, mit der Bahn. Während der Fahrt übermannte ihn plötzlich der Hunger, und so stieg er an der nächsten Station aus, um sich ein paar Würstel zu kaufen. Es war Attnang-Puchheim. Der Zug fuhr natürlich ohne ihn ab, und der große Meister des Jazz stand mutterseelenallein am Perron. Seiner unfreiwilligen Fahrtunterbrechung widmete der Kabarettist Gerhard Bronner 1956 ein Lied, den „Bundesbahn-Blues“. Man fragt sich, ob es ein Zufall war, dass eine Straße in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs nach Bronner benannt wurde.