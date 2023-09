Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die Verwertung russischen Vermögens bleibt in der EU tabu: Europas Staaten schieben die Verwertung der riesigen eingefrorenen russischen Notenbankreserven auf die lange Bank. Die Reichtümer sanktionierter Oligarchen sind gar auf Jahre sicher. Im ersten Halbjahr sind alleine 2,28 Milliarden Euro Zinsen angefallen, die auf eine Entscheidung der EU warten. Mehr dazu.

Start in die Herbstlohnrunde. Um elf Uhr übergeben die Gewerkschaften GPA und PRO-GE ihre Lohn- und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Verhandlungsbasis für den Start der Herbstlohnrunde ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 9,6 Prozent. Österreichs Kleinunternehmer-Vertreter warnen: „Die bekannten Lohnforderungen sind für viele Kleinbetriebe so nicht verkraftbar.“ Mehr dazu. In der Herbstlohnrunde geht es nicht nur um Geld. Sondern mehr denn je auch um wirtschaftspolitische Fragen. Jeannine Hierländer zeigt in ihrem Text auf, welches Dilemma die Verhandler lösen müssen.

Es ist was faul im Rechtsstaate Österreich: Das politische Gezerre um die Besetzung der Spitzen von Bundesverwaltungsgericht und Bundeswettbewerbsbehörde offenbart ein Defizit im System, analysiert Benedikt Kommenda im Leitartikel. Mehr dazu.

Kleingärten: SPÖ-Politikern droht nach Kauf nun die Rückgabe: Vier Wiener Genossen profitierten von der Umwidmung nach einem Grundstückskauf. War List dabei, könnten die Verkäufer den Grund zurückfordern, sagt Jurist Andreas Kletečka zur „Presse“. Mehr dazu.

Mehrere Tote bei Schießereien im Kosovo: Am Sonntag eskalierte einmal mehr die Gewalt im Kosovo. Rund dreißig vermummte Männer verschanzten sich in einem Kloster im Norden. Ein Kosovo-Polizist starb, auch drei der Angreifer. Nach einem Tag des Schweigens hab sich am Abend auch der serbische Präsident Vučić zu Wort gemeldet. Mehr dazu.

Der neue Reparaturbonus startet: Ab heute kann wieder der Reparaturbonus beantragt werden. Wegen Betrugsverdachtsfällen wurde er vorübergehend ausgesetzt und umgebaut. Einen Überblick über die wichtigsten Fragen finden Sie hier.

Osiris-Rex warf Kapsel mit Asteroidenstaub über der Erde ab: Schon die Entnahme der Probe vom Asteroiden Bennu war spektakulär - jetzt ist sie ähnlich spektakulär zurückgebracht worden. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen setzte die Kapsel - hoffentlich beladen mit rund 250 Gramm Geröll - mit der Probe am Sonntag in der Wüste auf. Mehr dazu.

Gläubiger stimmen über Kika/Leiner-Sanierungsplan ab: Montagvormittag soll über den vorgelegten Sanierungsplan am Landesgericht St. Pölten entschieden werden. Die Finanzprokuratur als Anwalt der Republik hatte im Vorfeld einen höheren finanziellen Beitrag des ehemaligen Kika/Leiner-Eigentümer Signa gefordert und den fixierten Vergleich kritisiert.

Italienischer Mafiaboss Messina Denaro an Krebs gestorben: Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden auf eigenen Wunsch eingestellt. Der 61-Jährige, dem vorgeworfen wird, Dutzende Morde begangen bzw. in Auftrag gegeben zu haben, verstarb in einer Gefängnisklinik. Mehr dazu.

„Corona, Influenza und RSV: Ein aktueller Überblick“: Gesundheitsminister Johannes Rauch informiert heute um 8.30 Uhr in einer Pressekonferenz in Wien. Gestern zeigte sich Rauch in der ORF-“Pressestunde“ unzufrieden mit dem Ausrollen der aktuellen Coronaimpfungen. Mehr dazu.

Wie wird das Wetter? Im Laufe der Woche noch einmal spätsommerlich! Mehr dazu.