Österreich betritt im Fall der Ukraine gegen Russland vor dem Internationalen Gerichtshof rechtliches Neuland.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hält auch das Völkerrecht in Atem. So wehrt sich die Ukraine auf völkerrechtlicher Ebene auch mit einer Klage gegen Russland, die sie am 26. Februar 2022, lediglich zwei Tage nach Kriegsbeginn, beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag auf Basis der Völkermordkonvention einreichte. Dieser Tage finden in diesem Verfahren Anhörungen statt.