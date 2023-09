Der Regenschirm, der von selbst mitgeht

Mit Schirm, Charme und Rucksack: Der Swing Backpack Handsfree erhöht den Komfort beim Wandern wesentlich. Vorausgesetzt, man trägt einen Rucksack.

Mit Regenschirm zu wandern ist, sagen wir es vorsichtig, ungewöhnlich. Aber warum eigentlich? Weil man die Hände frei haben will, für Stöcke, zum Fotografieren oder einfach nur zum Mitschwingen? Mag sein, aber der Swing Backpack Handsfree bietet für alle Fälle Abhilfe: Er geht gewissermaßen von selbst mit.

Ohne Bauchgurt geht‘s nicht

Der Trekking-Regenschirm von Euroschirm (Listenpreis: 90 Euro) lässt sich an jedem Traggurt eines Rucksacks fixieren, vorausgesetzt, dass dieser auch einen Bauchgurt hat. Denn daran wird eine kleine Tasche angebracht, in welche man den schaumgepolsterten Griff des Regenschirms steckt. Der Schirm hat großen Charme: Er ist, wiewohl ziemlich groß, leicht, höhenverstellbar, kann links oder rechts oder diagonal getragen werden. An der rückwärtigen Seite ist er verlängert, damit auch der Rucksack überdacht wird. Besonders sinnig dabei: eine Markierung an der Innenseite des textilen Daches genau vis-à-vis der Verlängerung, sodass man das System auch ausrichten kann, ohne sich umzudrehen. Auch das trägt zum heimeligen Gefühl unterm Schirm im Regen bei.

Auf dem Fahrrad vermutlich verboten

Weniger behaglich wäre es, den Schirm mit einem Fotorucksack zu kombinieren, der allzeit griffbereit sein soll. Beim Losgehen vom Parkplatz sollte man sich auch nochmals vergewissern, ob man alles aus dem Auto genommen hat, bevor man den Schirm aufgespannt hat. Danach beugt man sich besser nicht mehr hinein.

Immer auf dem Laufenden Sie wollen keine Hobbysport-Geschichten mehr versäumen? Dann können Sie gerne unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter hier abonnieren.

Und wie wäre es mit dem mobilen Dach auf dem Fahrrad? Wir haben es nicht ausprobiert, es ist höchstwahrscheinlich verboten, wie Martin Vergeiner, Koautor des Buchs „Recht für Radfahrer:innen“, auf Anfrage mitteilt.