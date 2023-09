Ford pausiert Arbeiten an milliardenschwerem Batteriewerk in Michigan

Der US-Autobauer hat Bedenken, ob das Werk weiter wettbewerbsfähig sein kann. Und das mitten in den Tarifverhandlungen.

Ford Motor hat die Arbeiten an einem 3,5 Milliarden Dollar (3,3 Mrd. Euro) teuren Batteriewerk in Michigan unterbrochen. Grund seien Bedenken, ob das Werk wettbewerbsfähig betrieben werden könne, teilte der US-Autobauer am Montag mit. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Ford sein Angebot an die Gewerkschaft United Auto Workers in den laufenden Tarifverhandlungen wiederholt erhöht hat.

Die Gewerkschaft fordert neben besseren Löhnen unter anderem auch kürzere Wochenarbeitszeiten und eine größere Arbeitsplatzsicherheit im Zuge der Umstellung der Autohersteller von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge. Die Republikaner im Kongress prüfen zudem das geplante Batteriewerk von Ford in Marshall, Michigan, das Technologie des chinesischen Batterie-Riesen CATL verwendet.

Ford hatte im Juli für das Gesamtjahr einen Verlust von 4,5 Milliarden Dollar für seine Elektrofahrzeugsparte prognostiziert. Zudem hatte der Autobauer angekündigt, die Produktion von Elektrofahrzeugen langsamer hochzufahren. (APA)