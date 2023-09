Ryder Cup in Rom: Schnitzel, Golfball und viel Herzblut

Europas Golf-Elite beim Ryder Cup in Rom: Und Sepp Straka (11. v. li.) ist mittendrin.

Europas Golf-Elite beim Ryder Cup in Rom: Und Sepp Straka (11. v. li.) ist mittendrin. APA / AFP / Alberto Pizzoli

Sepp Strakas ewiger Traum wird in Rom Wirklichkeit, der 30-Jährige spielt beim wichtigsten Golf-Event überhaupt mit. Über Heimat, Spiel, Ball – und die Liebe zum Panierten.

Wer mit Sepp Straka sprechen will, muss Geduld haben. Der gebürtige Wiener, 30, mag den Rummel um seine Person gar nicht gerne. Doch wer wie er zwei PGA-Turniere gewonnen hat, Zweiter beim „British Open“-Major wurde und als zweiter Österreicher nach Bernd Wiesberger (2021) beim Ryder Cup spielt, muss Zeit zwischen Trainings, Team-Meetings und offiziellen Terminen finden. Ab Freitag steigt in Rom die 44. Auflage des Ryder Cups, dem prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen Amerika und Europa. Die jeweils zwölf besten Golfer treten an. Die Weltelite der Greens schlägt ab, darunter ist erneut ein Österreicher.