Erst bei der Arbeit an diesem Film fiel mir auf, dass ich anscheinend in vielem, was mich als Geschichtenerzähler ausmacht, von Dahls „Henry Sugar“-Story geprägt wurde. Ich war circa acht Jahre alt, als ich sie das erste Mal las, und ich stieß dort auf eine Erzählstruktur, die ich so noch nie gesehen hatte. Nämlich eine Geschichte in einer Geschichte. Ein Erzähler erzählt eine Geschichte, in der jemand eine Geschichte erzählt. In diesem Fall: Henry Sugar stößt auf ein Buch, in dem ein Arzt vorkommt, der auf einen Mann trifft, der ihm eine Geschichte erzählt. Ich fand diese Art der narrativen Rahmung immer faszinierend. Auch als ich ihr später bei Stefan Zweig wieder begegnete.