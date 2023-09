Küchendesign für Koch-Kunst

Bühne frei für Kochstätten: Inseln punkten als Kreativobjekte. Und innovative Geräte in puncto Ressourcenschonung. Frischer Wind weht durch die Küche.

Dass in der Küche Kunst entstehen kann, ist kein Geheimnis. Martin Steininger von Steininger Designers verwandelt den Raum jedoch selbst in ein futuristisches Museum: mit einem objekthaften Koloss aus einer massiven Messinglegierung oder aber Schwarzstahl. Das Schwergewicht zieht alle Blicke auf sich und entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als Kücheninsel. Irritierenderweise schwebt es quasi wie eine Feder im Raum - leicht über dem Boden. Das Kunststück gelingt dank namensgebender Faltungen („Fold“) an den Fronten.

Frei stehend und geerdet