Sauropoden: Wachstum ohne Grenzen

Die größten aller Tiere des Landes, die Sauropoden, entwickelten über 100 Millionen Jahren immer neue Giganten. Wie war das möglich?

Kein Vorurteil ist so irrig wie das, die Dinosaurier hätten sich zu Tode gewachsen: Ausgerechnet die größten, die pflanzenfressenden vierfüßigen Sauropoden mit ihren bis zu 90 Tonnen und ihren ellenlangen Hälsen und Schwänzen, waren so erfolgreich, dass immer wieder neue entstanden: Innerhalb von 100 Millionen Jahren kamen unabhängig voneinander „mehr als drei Dutzend“ in den verschiedensten „Nischen für große Körper“, das hat Palaeontologe Michael D‘Emic (Adelphi University New York) jüngst bilanziert (Current Biology 9, R349). Dabei konnte man zunächst gar nicht glauben, das es solche Giganten einmal am Land gegeben haben soll: Deshalb nannte Richard Owen, der 1842 die ersten fossilen Knochen 1842 beschrieb, den in England gemachten Fund Cetiosaurus – „Walechse“ –, er hielt das Tier für einen Wasserbewohner (das ähnlich gebaut war wie ein Krokodil und sich auch so ernährte). Denn im Wasser spielt das Körpergewicht keine Rolle: Dort bringen es die größten aller je existiert habenden Tiere, die Blauwale, auf 200 Tonnen.

Konnten sie nur in Sümpfen leben?