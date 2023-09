Verletztenliste des ÖFB-Teams wird länger

Stefan Posch wird Österreichs Nationalteam in den EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien am 13. Oktober und drei Tage später in Baku gegen Aserbaidschan wohl fehlen.

Der Verteidiger des FC Bologna hat sich am Sonntag beim 0:0 gegen Meister Napoli nach Angaben der „Gazzetta dello Sport“ eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss rund 25 Tage pausieren.

Auch Marko Arnautovic hatte sich jüngst verletzt. Der Stürmer von Inter Mailand dürfte erst in zwei Monaten wieder einsatzfähig sein.