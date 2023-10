Warum der Kalorienverbrauch beim Sport oft überschätzt wird

Durch die Zusammenfassung verschiedener Studien konnte man beweisen, dass es beim Sport ähnlich ist. Rein formal kann ich in Tabellen nachlesen, dass ich – je nach Körpergewicht – nach einer halben Stunde joggen mit 10 km/h 300 oder 400 kcal verbrannt habe. Nun hat man nachgewiesen, dass es in der Realität nach dem Sport in der Summe deutlich weniger sind, weil der Körper versucht, die Kalorien in der Nachbelastungsphase wieder einzusparen. Diese Kalorienkompensation beträgt bis zu 20 bis 30 Prozent der verbrauchten Kalorien.