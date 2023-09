Macron verspricht Korsika mehr Autonomie

Emmanuel Macron wird zur Sitzung der Korsischen Versammlung in Ajaccio geleitet.

Emmanuel Macron wird zur Sitzung der Korsischen Versammlung in Ajaccio geleitet. Reuters

Der Präsident sagt Korsen mehr Rechte und Anerkennung in der Verfassung zu, aber „nicht gegen und ohne den Staat“.

Paris. Die Frage der Autonomie für Korsika soll nicht länger „ein Totem für die einen und ein Tabu für die anderen“ sein, sagte Emmanuel Macron am Donnerstag vor der Korsischen Versammlung in einer Ansprache, die er selbst als historisch bezeichnete. Frankreichs Präsident war aus Anlass der Feierlichkeiten für den Aufstand gegen die Besetzung und für die Befreiung Korsikas vor 80 Jahren gekommen. Doch das eigentliche Thema seines dreitägigen Besuchs war eine institutionelle Reform, die den Inselbehörden nicht nur zusätzliche Zuständigkeiten übertragen, sondern auch die Besonderheit Korsikas mit einem Artikel in der Verfassung der französischen Republik verankern soll.

Bisher ein Tabu in Paris