Sex zu viert hilft auch nicht viel

Wo der Erzähler hinsieht, entdeckt er nichts als Probleme, vor allem die Beziehungen zwischen den Menschen erweisen sich als schwierig. Paolo Giordanos „Tasmanien“ beschreibt den Wandel der Welt hin zu einem Ort der Bedrohung. Ein Roman über die Krise der Männlichkeit.

Would you agree times have changed?“ So lautet das Motto, das Paolo Giordano seinem neuen Roman „Tasmanien“ voranstellt. Es stammt aus dem Intro zu einem Album der Bright Eyes mit dem grausamen Titel „Clairaudients (Kill or be killed)“. Und so wie auf dem Album dieses Intro einstimmt auf die Songs, die folgen, legt dieses Motto die Fährte für die rund 330 folgenden Romanseiten des italienischen Schriftstellers Giordano, Jahrgang 1982, der bereits mit seinem Erstling „Die Einsamkeit der Primzahlen“ zum international bekannten Erfolgsautor mutierte: Wollte man ein klares Thema bestimmen, das „Tasmanien“ verhandelt, wäre das wohl der Wandel dieser Welt und vor allem der europäischen Gesellschaft hin zu einem Ort der existenziellen Bedrohung, an dem Krisenhaftigkeit der Dauer- und Normalzustand ist.