Liebeskummer heilen mit Kierkegaard

In Elif Batumans komischem Campus-Roman flüchtet sich eine Heldin in die Klassiker.

Da sitzt unsere Protagonistin im Russisch-Konversationsunterricht und hört der Dozentin zu, die viel zu schnell redet. Was sagt sie da? Was meint sie bloß? Doch plötzlich versteht Selin einen Satz, ganz klar: „Alles, was ihr euch jetzt wünscht, was ihr euch so leidenschaftlich wünscht und von dem ihr glaubt, ihr werdet es nie bekommen – werdet ihr eines Tages kriegen.“ Doch wenn es dann einmal so weit sei, würden sie es nicht mehr wollen. Selin fühlt sich angesprochen. Direkt angesprochen: „Meine Gedanken überschlugen sich. Was wusste sie? Redete sie von Iwan?“

Tagebuch eines Verführers