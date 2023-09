DHL Express erhöht Preise in Österreich um 6,9 Prozent

Auch die Preise für optionale Serviceleistungen und Zuschläge werden angepasst. Die Preiserhöhungen gelten ab 1. Jänner 2024.

Das Logistikunternehmen DHL Express Austria hat für das kommende Jahr eine Preiserhöhung angekündigt. Der Anstieg betrage 6,9 Prozent und trete am 1. Jänner 2024 in Kraft, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Zudem werde eine Reihe von optionalen Serviceleistungen und Zuschlägen angepasst. Die Preise von DHL Express werden den Angaben zufolge jährlich adaptiert. Dabei berücksichtige man unter anderem die Inflationsentwicklung sowie die Währungsdynamik. (APA)