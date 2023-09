Fußballklubs aus der Hauptstadt: Läuft es nur in Wien so schlecht?

Am Sonntag bestreiten Austria und Rapid wieder einmal ein Krisenderby. Wie ist es um andere Hauptstadtklubs bestellt? Ein Streifzug durch die Top-Ligen Europas.

Wenn am Sonntag (17 Uhr, live ORF1, Sky) die Austria in der neunten Runde der heimischen Bundesliga Rapid empfängt, herrscht Krisenstimmung. Fünf Punkte und Platz zehn sind ein Armutszeugnis für die Violetten. Trainer Michael Wimmer ist vor dem 341. Wiener Derby angezählt, wenngleich der Deutsche freilich nicht der Alleinschuldige am Dilemma ist. Auch in Hütteldorf war die Stimmung schon einmal ausgelassener. Die grün-weiße Bilanz: acht Spiele, nur zwei Siege.