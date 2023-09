Moto GP: Kampf der Kulturen auf zwei Rädern

Marc Márquez (.) auf seiner Honda und and Fabio Quartararo auf seiner Yamaha gerieten spätestens in dieser Saison ins Hintertreffen.

Marc Márquez (.) auf seiner Honda und and Fabio Quartararo auf seiner Yamaha gerieten spätestens in dieser Saison ins Hintertreffen. GEPA pictures / Mario Buehner

Bei den japanischen Teams rumort es vor dem Heimrennen in Montegi gewaltig. Was Honda und Yamaha von Europas Rennställen lernen müssen.

Es waren kleine Silberstreifen am Horizont: Nach einer bislang jeweils völlig verkorksten Saison standen vergangenes Wochenende sowohl Honda (Marc Márquez im Sprint) als auch Yamaha (Fabio Quartararo im Hauptrennen) endlich wieder am Podest. Doch von einem Aufatmen bei den japanischen Motorradteams kann keine Rede sein. Vor dem Japan-Heimrennen in Motegi am Sonntag (8 Uhr, live Servus TV) sagte Márquez: „Ich fühle mich immer noch nicht wohl auf dem Bike. Ich kann immer noch nicht meinen natürlichen Instinkt nutzen.“ Wenig Hoffnung macht dem Spanier auch die kürzlich getestete Honda für das nächste Jahr. „Ich fühle mich auch auf diesem Prototyp nicht wohl, ich halte es nicht für nötig, diesen weiterhin zu testen.“