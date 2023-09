Man muss sich zunächst in die Zeit zurückversetzen. Die Berliner Mauer ist gefallen, und die Frage ist: Was kommt jetzt? Vielleicht die deutsche Wiedervereinigung. Allerdings hat Moskau zwei starke Karten in der Hand: die juristischen Rechte als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs und 400.000 sowjetische Soldaten in der DDR. Bevor die Wiedervereinigung stattfinden kann, muss Moskau auf beides verzichten. Daher war rasch die Frage im Raum: Was will Moskau im Austausch?