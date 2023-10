Ist klassisch-liberale Politik mehrheitsfähig?

Derzeit folgt die politische Klasse häufig dem Ruf nach einem wohlfahrtsstaatlichen Aktionismus. Ein Grund dafür ist auch der Mangel an bürgerlichem Mut.

Einer der größten Irrtümer des österreichischen Bürgertums besteht darin, dass es zu sehr an die Alimentationsbedürftigkeit der Bevölkerung glaubt. Zu viele meinen, wenn sie das ohrenbetäubende Lizitieren um mehr staatliches Geld vernehmen, dass das Wahlvolk zum Subventionieren verdammt sei. Die Menschen wollen das halt so. Das Ideal eines selbstständigen Menschen, der seines eigenen Glückes Schmied ist, sei etwas für beschauliche Literaturstunden am Sonntagabend. Ergo: Wählerbestechung ein notwendiger Teil des demokratischen Alltags. Daher könne man Wahlen nur gewinnen, indem man sich am Verteilungswettbewerb beteiligt und mehr verspricht als alle anderen. Im Sinne des österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter wird hier ein Pessimismus vertreten, der trotz gegenteiliger Grundhaltung den Kollektivismus siegen sieht.