Wokeness im Fieberwahn: „Nebenwirkungen“ im Burgtheater

Die deutschsprachige Erstaufführung von Jonathan Spectors „Die Nebenwirkungen“ unter der Regie von Jan Philipp Gloger hat tolle Charaktere, einen eindeutigen Höhepunkt sowie eine längere Phase ermatteter Rekonvaleszenz.

Die Bühne des Burgtheaters ist richtig groß. Um sie mit einem Sesselkreis fast vollständig auszufüllen, braucht es mindestens fünf Dutzend Stühle. Da hätte dann das gesamte Ensemble des Hauses Sitzgelegenheiten. Solch einen überdimensionierten Kreis ließ Bühnenbildnerin Marie Roth am Samstag aufstellen, für Jonathan Spectors Kammerspiel „Die Nebenwirkungen“. Das Signal ist eindeutig: Ein zutiefst demokratisches Symbol für Kommunikation unter Gleichrangigen wirkt hier in seiner Übertriebenheit lächerlich. Also muss es sich um eine Komödie handeln, die allzu viel Wunschdenken dekonstruiert.