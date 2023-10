Wiener Skisprung-Doppelsieg im Tournee-Finale

Zwei zehnjährige Stadtadler schaffen das, was im Skisprung-Weltcup ein paar Stunden später den beiden deutschen Weltmeistern Andreas Wellinger und Stephan Leyhe gelungen ist: Sie nehmen einen Doppelsieg aus dem oberösterreichischen Hinzenbach mit nach Hause.

Emanuel Urbanek, ein zehnjähriger Stadtadler aus dem niederösterreichischen Baden, überspringt beide Male K-Punkt und Hill Size. Mit 20,5 und 20,0 Metern schafft er genau die gleichen Weiten wie sein Stadtadler-Teamkollege Paul Kaman (10) aus der niederösterreichischen Region Schwechat. Am Ende entscheiden wenige Zehntelpunkte bei den Haltungsnoten mit dem glücklicheren Ende für Emanuel Urbanek: „Ich kann‘s gar nicht glauben, dass Paul und ich so weit vorne sind. Das Training ist zwar gut gelaufen, aber dass wir einen Doppelsieg holen, ist eine coole Überraschung“, sagt der Sieger unter den 30 zehnjährigen Startern aus ganz Österreich und Deutschland im Kindervierschanzentournee-Finale. Mit Tim Miksch aus dem niederösterreichischen Bezirk Mödling nach 19,5 und 19,0 Metern auf Platz 5 und Raffael Swatek aus Wien-Penzing mit 18,5 und 19,0 Metern auf Platz 6 sind es insgesamt vier Stadtadler in den Top 10 dieser Altersklasse.

„Wenn vier Wiener Kinder aus einem einzigen Geburtsjahr unter den besten sechs österreichischen und deutschen Nachwuchs-Skispringern sind, zeigt das schon, welches athletische Potenzial auch in der Bundeshauptstadt fürs Skispringen liegt. Und dabei haben wir als einziger teilnehmender Verein noch immer keine eigene Nachwuchs-Mattenschanze“, sagt Stadtadler-Vorstand Florian Danner an den großen Wunsch einer Trainingsmöglichkeit für die Kinder in Wien. Seit Jahren fahren die Trainerinnen und Trainer mit den besten 35 Kindern und Jugendlichen jedes Wochenende mangels kleiner Mattenschanze in Wien in die Steiermark oder nach Oberösterreich. Trotzdem hat der einzige aktive Skisprungclub in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sogar Jugend-Weltmeister, Jugend-Olympiasieger sowie österreichische Staatsmeisterinnen und Staatsmeister im Team.

Weitere Top-Platzierungen für Stadtadler

Diese Ziele haben auch andere Stadtadler – speziell nach ihren Erfolgen bei der diesjährigen Kindervierschanzentournee: Bei den Mädchen holen etwa Helena Fessl (8) aus Wien-Döbling und Siri Grimheden (11) aus Wien-Landstraße jeweils Platz 5 - Helena auf der 10-Meter-Schanze mit 10,0 und 10,5 Metern und Siri auf der 20-Meter-Schanze mit 17,0 und 17,5 Metern.

Und auch in der ältesten Jahrgangsklasse der Kindervierschanzentournee, bei den elfjährigen Burschen, holen Stadtadler Topplatzierungen. Theo Danner (11) aus dem niederösterreichischen Wienerwald springt 36,5 und 39,0 Meter und verpasst um nur 0,7 Punkte hauchdünn einen Stockerlplatz - und das, obwohl er und seine Stadtadlerkollegen durch einen Fehler der Organisatoren im Gegensatz zu allen anderen Athleten nicht einmal im Probedurchgang starten konnten. Den Sieg holt sich in dieser Klasse völlig verdient der überragende Lorenz Podlipnik vom Nordic Team Salzkammergut. Mit Timo Hirvonen aus Wien-Meidling nach 35,5 und 35,0 Metern auf Platz 8 schaffts aber auch ein zweiter Nachwuchsathlet aus der Bundeshauptstadt in die Top 10.

Die Wiener Stadtadler sind mit 18 Jahren zwar einer der jüngsten, aber mit mehr als 200 Mitgliedern einer der größten Skisprungclubs Österreichs. Mittlerweile trainieren sogar sechs Jugendliche aus dem Verein an den Skisprung-Leistungszentren am Schigymnasium Stams in Tirol und am Schigymnasium Saalfelden in Salzburg. Mit Meghann Wadsak und Sara Pokorny sowie Louis Obersteiner haben die Stadtadler sogar drei Athletinnen und Athleten in einem Ski Austria-Nationalkader des Österreichischen Skiverbands.