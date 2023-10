Ein 42-Jähriger erschoss einen 34-Jährigen auf dem Parkplatz eines Kinos. Ein anderer Mann soll das Fluchtauto gefahren haben.

Ein 42-Jähriger wird verdächtigt, einen 34-Jährigen auf offener Straße in Wiener Neustadt erschossen zu haben. In dem Fall dürfte es nun Medienberichten zufolge neue Entwicklungen geben. Laut„Kronen Zeitung“ und „Österreich“ soll ein noch nicht ausgeforschter Komplize des Beschuldigten den Fluchtwagen gesteuert haben. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, machte dazu mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe am Montag keine Angaben.

Dem 42-jährigen Türken wird zur Last gelegt, seinen Landsmann am 24. September gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mit Kinobetrieb in der Wiener Neustädter Stadionstraße erschossen zu haben. Das Opfer wurde dreimal aus einer Faustfeuerwaffe getroffen. Festgenommen wurde der zunächst flüchtige mutmaßliche Täter noch am selben Tag in Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze. Eine vom Stadtgericht Szeged angeordnete vereinfachte Auslieferung des 42-Jährigen ist laut Staatsanwaltschaft aufgeschoben, bis ein Verfahren in Ungarn gegen den Mordverdächtigen wegen des Mitführens einer Schusswaffe - der mutmaßlichen Tatwaffe - abgeschlossen ist. (APA)