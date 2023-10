Glanz & Gloria: Pomellatos Ode an Venedig

Das Unternehmen sponserte die Entwicklung einer speziellen Beleuchtungslösung für die Fassade des Palastes Ca‘ d‘Oro am Canal Grande.

Acqua alta mag man in Venedig gewohnt sein, doch im November 1966 kam es zu so schweren Überschwemmungen, dass der Bestand der historischen Altstadt gefährdet schien. Bestürzt zeigte sich auch Larry Lovett, Präsident der Metropolitan Opera Guild in New York, kraft seines Amtes mit der Ausrichtung von Charity-Events für das Zusammentragen von Sponsorengeldern vertraut. Er wandte das Modell auf die Lagunenstadt an und rief die Initiative „Save Venice“ ins Leben.

Als logische Weiterentwicklung widmete man sich später anderen Instandhaltungsprojekten in der Stadt und vormals dem Veneto zugehörigen Gebieten: Die „Venetian Heritage“-Stiftung mit Sitzen in New York und Venedig führt heute diese Aktivitäten fort und agiert als Mittlerin zwischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Zum dritten Mal arbeitete die Stiftung dieses Jahr mit der Schmuckmarke Pomellato zusammen: Das Unternehmen sponserte die Entwicklung einer speziellen Beleuchtungslösung für die Fassade des Palastes Ca‘ d‘Oro am Canal Grande, die sie unter ihresgleichen hervorheben soll. Von diesem Licht- und Wasserspiel ließ sich Pomellato-Designchef Vincenzo Castaldo für ein einzigartiges Collier inspirieren.