Joshua Jackson lässt sich wieder scheiden

Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith haben nach vier Ehejahren wegen „unüberbrückbare Differenzen“ die Scheidung eingereicht. Sie hat sich Verstärkung geholt.

Nach vier Jahren Ehe sollen das britische Model Jodie Turner-Smith (37) und der kanadische Schauspieler Joshua Jackson (45) getrennte Wege gehen. Turner-Smith habe am Montag in Los Angeles die Scheidung beantragt, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Das Model werde von der Star-Anwältin Laura Wasser vertreten, berichtete der „Hollywood Reporter“. Als Grund für die Trennung seien „unüberbrückbare Differenzen“ genannt worden. Laut „People.com“ wünscht Turner-Smith das gemeinsame Sorgerecht für die im April 2020 geborene Tochter des Paares.

Joshua Jackson wurde Ende der 1990er Jahre mit der Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt spielte er in Serien wie „The Affair“ oder „Little Fires Everywhere“ mit. Turner-Smith („Queen & Slim“, „Weißes Rauschen“) ist ebenfalls in Film- und TV-Rollen zu sehen. Jackson war bis 2016 zehn Jahre lang mit der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger („Aus dem Nichts“) liiert.

Die Anwältin, der die Stars vertrauen

Laura Wasser selbst ist auch eine Berühmtheit auf ihrem Gebiet. Wie man professionell mit dem privaten Trubel weltberühmter Stars umgeht, hat die Absolventin der Spitzen-Universitäten Berkeley und der privaten Loyola Law School an erster Adresse gelernt. 1994 erhielt Wasser ihre Anwaltszulassung im Staat Kalifornien und trat seitdem in die Fußstapfen ihres Vaters, der die Kanzlei Wasser, Cooperman & Carter gründete und sie zu einer der erfolgreichsten Kanzleien für Familienrecht in Los Angeles ausbaute.

Laura Wasser vertritt aktuell auch die Sängerin Ariana Grande bei ihrer Scheidung von dem Immobilienmakler Daltin Gomez. Zu ihrem Klientenstamm zählen Arnold Schwarzenegger, Ashton Kutcher, Demi Moore, Christina Aguilera, Ryan Reynolds, Stevie Wonder, Jennifer Garner, Ben Affleck, Gwen Stefani, Megan Fox und Khloe, Kourtney und Kim Kardashian. (APA/dpa)