Vom Büroraum zum Lebensraum

Die Gestalterin Romina Kaus pflegt eines als Grundlage ihrer Büro-Projekte: das Wissen darüber, was Räume beim Menschen auslösen.

Der Mensch existiert im Raum. Er kann gar nicht anders, schließlich ist er ein dreidimensionales Wesen. Gut also zu wissen, was so ein Raum mit einem anstellt. Wie die Architektur auf einen einwirkt, wie sich Weite und Enge anfühlen, wie die Gestaltung Stimmungen auslöst. All dieses Wissen sei auch die Grundlage dafür, selbst relevant Einfluss nehmen zu können als Gestalterin, sagt Romina Kaus. Auch das Büro, mit dem sie heute Projekte konzipiert und realisiert, hat sich deshalb den Begriff „Knowledge“ extra in den Namen geschrieben: „Spatial Knowledge Association“, oder kurz SKA ZT.