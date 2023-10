Tennis für (Wieder-)Einsteigerinnen

Auch nach längerer Pause gilt: Der kleine gelbe Ball muss richtig getroffen werden, denn Tennis erfordert in erster Linie eine gute Technik. Aber Spaß macht dieser Sport wieder ganz schnell.

Mit Tennis ist das ja so eine Sache: Es sieht sehr leicht aus bei Leuten, die es gut können. Versucht man es neu oder nach längerer Pause wieder, ist es ungleich komplizierter. Hat man Tennis in der Kindheit oder Jugend gelernt, weiß man als Erwachsener zwar noch ziemlich genau, was zu tun ist, aber von der Vorstellung im Kopf bis zur korrekten Ausführung ist es dann doch ein etwas steiniger Weg – oder eine Frage des beharrlichen Trainings.