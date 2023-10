OMV-Tochter Borealis und TotalEnergies erweitern Werk in den USA

Neue Polyethylen-Anlage in Pasadena um 1,4 Mrd. Dollar errichtet

Der Kunststoffkonzern Borealis, mehrheitlich im Besitz der OMV, und TotalEnergies haben den Standort ihres Joint Ventures in Pasadena ausgebaut und die neue Polyethylen-(PE)-Anlage in Betrieb genommen, teilte Borealis am Dienstag mit. Mit einer Produktionskapazität von 625.000 Tonnen jährlich werde diese Anlage die derzeitige Kapazität am Standort mehr als verdoppeln. Die Gesamtproduktion des Standortes steige damit auf mehr als eine Million Tonnen pro Jahr.

Rund 1,4 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) investierte das Joint Venture in die neue Anlage. Die bei der Anlage verwendete Technologie sorge für eine Gewichtsreduktion und ermögliche die Verwendung von mehr recyceltem Material. Sie vervollständigt das integrierte Petrochemieprojekt, zudem neben der erweiterten PE-Anlage auch der Ethancracker auf der TotalEnergies Plattform in Port Arthur, Texas, gehört. (APA)