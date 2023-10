Nadja Douglas: Ein Bruch zeichnet sich deutlich ab. Die Armenier haben ihr Vertrauen in Russland als einzige militärische Schutzmacht verloren. Die russischen Friedenstruppen in Berg-Karabach haben ihr Mandat aus dem trilateralen Waffenstillstandsabkommen vom November 2020 faktisch nicht mehr erfüllt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Russen im Grunde die Seite gewechselt haben. Moskau ist Armenien schon im Krieg 2020 gegen Aserbaidschan kaum zur Seite gestanden. Seither gab es weitere Zwischenfälle, die Armeniens Vertrauen erschüttert haben. Die bilateralen Beziehungen sind an einem Tiefpunkt angelangt.